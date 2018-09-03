فعاليات ومسيرات في موسكو بمناسبة "يوم التضامن في مكافحة الإرهاب"

وتنطلق الفعاليات في الساعة 12:00 تماماً (09:00 غرينتش) في الأماكن التي طالتها الهجمات الإرهابية في سنوات مختلفة: أمام مركز مسرح "دوبروفكا"، في شوارع "غوريانوف" و "كاشيرسكويه شوسيه" وبالقرب من محطة مترو الأنفاق "ريجسكايا"، "وفي بهو محطة مترو "أفتوزافودسكايا"، في نفق في ساحة بوشكين، وبالقرب النصب التذكاري لضحايا الإرهاب في مطار "توشينو"، وبالقرب من فندق "ناسيونال" وفي محطتي مترو "بارك كولتوري" و"لوبيانكا".
وتحيي روسيا يوم "يوم التضامن في مكافحة الإرهاب" في الـ من 3 أيلول/سبتمبر، تزامنا مع ذكرى للأحداث المأساوية التي وقعت من 1-3 أيلول/ سبتمبر 2004، في مدينة بيسلان في أوسيتيا الجنوبية والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص، معظمهم من النساء والأطفال.
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