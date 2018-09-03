فعاليات ومسيرات في موسكو بمناسبة "يوم التضامن في مكافحة الإرهاب"

تحيي موسكو ذكرى ضحايا الأعمال الإرهابية في روسيا، وذلك عبر فعاليات ومسيرات بمناسبة يوم التضامن في مكافحة الإرهاب.

© Sputnik . Sergey Guneev بوتين: يجب توسيع إمكانيات نظام مكافحة الإرهاب والتطرف بأكمله

موسكو — سبوتنيك . وجاء في بيان المكتب الصحفي لبلدية العاصمة الروسية: "في يوم التضامن في مكافحة الإرهاب، 3 أيلول/سبتمبر، فعاليات ومسيرات في ذكرىً ضحايا الأعمال الإرهابية في بيسلان، موسكو، سانت بطرسبورغ، فولغوغراد وغيرها من مدن روسيا والعالم. وسيوجه ناشطو المجتمع المدني وممثلو المنظمات غير الحكومية نداءاً إلى جميع المواطنين مع إدانة الإرهاب والدعوة لمواجهته".

وتنطلق الفعاليات في الساعة 12:00 تماماً (09:00 غرينتش) في الأماكن التي طالتها الهجمات الإرهابية في سنوات مختلفة: أمام مركز مسرح "دوبروفكا"، في شوارع "غوريانوف" و "كاشيرسكويه شوسيه" وبالقرب من محطة مترو الأنفاق "ريجسكايا"، "وفي بهو محطة مترو "أفتوزافودسكايا"، في نفق في ساحة بوشكين، وبالقرب النصب التذكاري لضحايا الإرهاب في مطار "توشينو"، وبالقرب من فندق "ناسيونال" وفي محطتي مترو "بارك كولتوري" و"لوبيانكا".

وتحيي روسيا يوم "يوم التضامن في مكافحة الإرهاب" في الـ من 3 أيلول/سبتمبر، تزامنا مع ذكرى للأحداث المأساوية التي وقعت من 1-3 أيلول/ سبتمبر 2004، في مدينة بيسلان في أوسيتيا الجنوبية والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص، معظمهم من النساء والأطفال.