بيسكوف يكشف نوع الرياضة التي يمارسها بوتين كل يوم

صرح الناطق الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يقطع مسافة كيلومتر في السباحة يوميا.

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وقال بيسكوف وهو يجيب عن السؤال، كم ساعة في اليوم يقضيها بوتين في ممارسة الرياضة: "يمارس فلاديمير بوتين الرياضة يوميا لمدة ساعة ونصف، حيث يسبح لمدة ساعة يقطع خلالها كيلومترا يوميا، إلا في حال السفر الطويل، بالإضافة إلى النادي الرياضي والهوكي".

وأضاف بيسكوف، إنه يرى كل يوم الجانب الإنساني للرئيس الروسي.

ووفقا له، يتعاطف بوتين مع الأحداث المأساوية بشكل كبير. وقال: "هذا يمكن رؤيته بوضوح، والشعور به".

وأشار بيسكوف: "إن الرئيس بوتين يحب الناس، إنه شخص إنساني جدا، هذا ما أراه كل يوم".