الولايات المتحدة تتبع سياسة "فظة" من خلال تجنيد عملاء روس

صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة تعمل بفظاظة عبر أجهزة الاستخبارات، وتحاول تجنيد مواطنين روس وممارسة الضغوط عليهم، الأمر الذي يدل على محاولات واشنطن التدخل في الشؤون الداخلية لروسيا.

© AFP 2018 / Saul Loeb صحيفة: مواطن روسي يخدع المخابرات الأمريكية و يحصل منها على مكافأة مالية

موسكو — سبوتنيك . وقال بيسكوف للصحفيين تعليقا على أنباء عن محاولات أميركية فاشلة لتجنيد عدد من رجال الأعمال الروس: "أنا لن أعلق بأي شكل على أنباء الصحف هذه. الأمر يكمن في أن الولايات المتحدة تعمل بفظاظة شديدة بالفعل في الأعوام الأخيرة عبر استخباراتها محاولة تجنيد مواطنين روس وممارسة الضغوط النفسية عليهم وغيرها".

وذكرت التقارير نقلا عن تقرير لوكالة المخابرات العسكرية الأمريكية، أن الكرملين يحافظ على "مخابئ نووية" تحت الأرض في موسكو.

ويفترض أن يلجأ قادة روسيا إلى تلك المخابئ التي يتسع الواحد منها لآلاف الناس، في حال نشبت حرب نووية.

وجاء في أحدث تقرير للمخابرات العسكرية الأمريكية إنه تم اكتشاف مقر قيادة مخبأ في بطون الأرض تحت قصر الكرملين وآخر تحت جامعة موسكو، وبإمكان قادة روسيا أن ينتقلوا منهما إلى مخابئ مماثلة أخرى.