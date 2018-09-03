بوتين في زيارة عمل إلى ايران للقاء زعماء الدول الضامنة لعملية أستانا

أعلنت الرئاسة الروسية أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يعتزم إجراء زيارة عمل الى إيران يوم الجمعة المقبل الموافق 7أيلول/سبتمبر، للمشاركة في لقاء زعماء الدول الضامنة لعملية أستانا.

© Sputnik . Sergey Guneev المعلم: تحرير إدلب هو الموضوع الرئيسي للقمة الثلاثية بين روسيا وإيران وتركيا

موسكو — سبوتنيك . جاء في بيان المكتب الصحفي للوزارة: "يوم 7 سبتمبر يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إجراء زيارة عمل الى الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمشاركة في قمة الدول الضامنة لعملية أستانا لدعم التسوية في سوريا".

وأشار البيان إلى أن الزعماء الثلاثة يعتزمون خلال المباحثات "النظر في الجهود اللاحقة للعمل على تحقيق تسوية طويلة الأمد للوضع في الجمهورية العربية السورية".

كما ذكر البيان أنه من المخطط كذلك عقد لقاء ثنائي بين الرئيس الروسي، وكل من روحاني وأردوغان.