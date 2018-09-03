رئيس لجنة حماية سيادة الدولة: منظمة أجنبية تتدخل بالانتخابات الإقليمية الروسية

أعلن رئيس لجنة حماية سيادة الدولة في مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي، أندريه كليموف، اليوم الاثنين، أن اللجنة ستناقش غدا، في جلسة عمل، احتمال تدخل المنظمات الأجنبية في التحضير للانتخابات الإقليمية في أيلول/سبتمبر.

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موسكو — سبوتنيك . وقال كليموف، لوكالة "سبوتنيك": "لدينا بعض البيانات التي يمكن أن تقوم بها منظمة أجنبية معروفة بارتكاب جنحة، انتهاكات للقانون الإداري والجنائي. يتعلق الأمر بالمادة 3 من قانون الانتخابات، والتي بموجبها لا يحق للمواطنين الأجانب والمنظمات الأجنبية التدخل في العملية الانتخابية لروسيا الاتحادية".

ولم يذكر كليموف، اسم المنظمة المعنية، وأضاف فقط: "لقد تم إخطارهم بالفعل بشأن انتهاك محتمل، لكنهم ما زالوا صامتين".

ووفقا لعضو مجلس الاتحاد، فقد تمت دعوة ممثلين عن لجنة الانتخابات المركزية، ومكتب المدعي العام، ووزارة العدل، وهيئة الرقابة على الاتصالات، ووزارة الخارجية الروسية لحضور اجتماع اللجنة.

وأوضح كليموف، أنه في أعقاب نتائج الحملة الانتخابية، سيجتمع أعضاء مجلس الاتحاد مرة أخرى لعقد اجتماع اللجنة.

وسيجرى التصويت في سائر روسيا الاتحادية، يوم التاسع من أيلول/سبتمبر المقبل، لانتخاب المحافظين وعمدة المدن، والمجالس المحلية في مقاطعات وأقاليم روسيا.