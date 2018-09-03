الأمن الفدرالي الروسي: دخل "داعش" تراجع بمقدار 10 مرات

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسيدا في المؤتمر الدولي "مواجهة تجارة السلاح غير المشروعة في إطار مكافحة الإرهاب الدولي": "إذا قارنا تلك الإيرادات المالية التي كانت في العام 2014 وتقيم تقريبا بـ 3 مليارات دولار، ففي الوقت الحالي، يتمكن المسلحون من الحصول على 200-300 مليون دولار سنويا".
ولفت بيسيدا إلى أن "داعش" بدأ في الأوقات الأخيرة تخصيص الأعمال في قطاع الأعمال المشروعة وبالتالي، غسيل هذه الأموال.
وقال في هذا الخصوص: "هناك اتجاه لاستثمار الأموال المكتسبة سابقا من قبل "داعش" في أعمال مشروعة من أجل تسهيل تلقي التمويل بانتظام لمواصلة الأنشطة".
وتستضيف موسكو في الفترة 3-4 سبتمبر/ أيلول أعمال المؤتمر الدولي "مواجهة تجارة السلاح غير المشروعة في إطار مكافحة الإرهاب الدولي".
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