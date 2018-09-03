رئيس وكالة "روس كوسموس" الفضائية: احتمال تضرر مركبة "سويوز" في الفضاء

أعلن رئيس وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، اليوم الاثنين، أن لجنة الوكالة تقوم بالتحقق من فرضية تعرض الطبقة الخارجية من هيكل مركبة الفضاء "سويوز" لضرر صغير نتيجة استخدام مثقب ما أدى لتسرب الهواء فيها، وتجري دراسة للتأكد من كيفية حصول هذا الثقب وهل تم ذلك خلال فترة التصنيع أم في الفضاء الخارجي.

© Sputnik . Ramil Sitdikov مدير مركز تحاليل "روسكوسموس" يقدم استقالته

موسكو — سبوتنيك . وقال روغوزين للصحفيين: "يتم التحقق من احتمال أن يكون قد حصل الثقب على الأرض، ولكن هناك احتمال آخر لا نستبعده، وهو التأثير المتعمد في الفضاء، توجد محاولات متعددة لإحداث ثقب بواسطة ريشة مثقب".

وجدير بالذكر أن رواد الفضاء في المركبة "سويوز إم إس-09" اكتشفوا تسربا للهواء ليلة الخميس الماضي، وقام الطاقم بفحص جميع المقصورات واكتشف، حسب تعبير رئيس "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، "ثقباً متناهي الصغر". وتم تحديد مكان تواجده في مقصورة المعيشة، وليس في جهاز الهبوط، لذلك فهو لا يهدد عودة المركبة الفضائية إلى الأرض. وقام رواد الفضاء الروس مساء يوم أمس بإغلاق هذا الثقب بواسطة مادة لاصقة خاصة.