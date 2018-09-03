روسيا مستعدة لمواصلة تزويد الولايات المتحدة الأمريكية بمحركات الصواريخ الفضائية

أعلن رئيس وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، اليوم الإثنين، أن بلاده مستعدة لمواصلة تزويد الولايات المتحدة الأمريكية بمحركات الصواريخ الفضائية، بغض النظر عن العقوبات المفروضة.

موسكو — سبوتنيك. وقال روغوزين للصحفيين: "ولهذا نحن نعول على أن تستمر المباحثات مع الولايات المتحدة، نحن نعتقد أن القيادة السياسية للدولة تدعمنا، بغض النظر عن العقوبات يجب مواصلة توريد المنتجات فائقة التقنية، وفي حال ورد ذلك عند زملائنا الأمريكيين، هذه التوريدات ستستمر".

© Sputnik . Sergej Pjatakov روسيا ترسل 6 محركات صاروخية "إر دي-180" إلى الولايات المتحدة

كما أفاد روغوزين بأن توريدات المحركات الصاروخية الروسية للولايات المتحدة تسمح لروسيا باستثمار العائدات المالية في شركاتها.

وقال بهذا الصدد: "إنه اعتماد متبادل. وهو مربح. مربح لنا، لأننا نحصل على أموال نستثمرها في إعادة تجهيز الشركات وإحداث شركات جديدة".

وأضاف: "الولايات المتحدة دولة عظمى تتمتع بقدرات تقنية فائقة، لكنهم لم يتمكنوا من صناعة مثل هذه المحركات بهذه الفعالية وعلاقة الجودة والسعر".

ومن الجدير بالذكر أن "سويوز —5" هو صاروخ ناقل من الفئة المتوسطة، تم تطويره في روسيا ليحل محل "زينيت" الأوكراني. وسيكون بمقدور هذا الصاروخ الناقل حمل ما يصل إلى 17 طناً من الحمولة إلى المدار حول الأرضي المنخفض، بما في ذلك وتنفيذ البرنامج المأهول. وكذلك الوصول إلى المدار الثابت بالنسبة للأرض (بمساعدة وحدة التسريع)، بحمولة حتى 2.5 طن. ومن المقرر أن تتم أول رحلة للصاروخ الجديد في عام 2022.