زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب سواحل كامتشاتكا الروسية

أعلن الفرع المحلي للخدمة الجيوفيزيائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، اليوم الثلاثاء، عن وقوع زلزال شدته 4.9 درجة في منطقة أوست-بولشيرتسكي في غرب كامتشاتكا .

© REUTERS / US Coast Guard/Lieutenant Commander Nahshon Almandmoss بركان "كامتشاتكا" الروسي يطلق عمودا من الرماد إلى ارتفاع كيلومترين (فيديو)

روسيا — سبوتنيك . وقال ممثل أكاديمية العلوم الروسية، لوكالة "سبوتنيك": "وقع الحادث الزلزالي، اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، على عمق 240 كلم وعلى بعد 20 كلم من قرية كفاليرسكي بمنطقة أوست-بولشيرتسكي في غرب كامتشاتكا".

وفقا لمديرية حالة الطوارئ في منطقة كامتشاتكا، لم يشعر سكان المنطقة بالهزات، مشيرة إلى عدم وجود ضحايا أو دمار، نتيجة الزلزال.