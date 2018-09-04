روسيا مستعدة لصنع حاملات طائرات الهليكوبتر وبيعها إلى الأجانب

وصرح دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة الروسي، لـ"سبوتنيك" بأن صناع السفن الروس يستطيعون أن يصنعوا حاملات طائرات الهليكوبتر.

وكان الوزير مانتوروف قال في أغسطس/آب الماضي إن روسيا لن تبني أي سفينة تقتصر مهمتها على حمل طائرات الهليكوبتر.

وأوضح وزير الصناعة والتجارة في وقت لاحق أن روسيا ستصنع سفن إنزال بمقدورها حمل طائرات الهليكوبتر.

وبدوره قال أليكسي راخمانوف رئيس شركة "أو إس كا" التي تدير صناعة السفن في روسيا، لـ"سبوتنيك" إن روسيا ستصنع سفينة قادرة على حمل قوات إلى الخارج.

وقال الوزير مانتوروف في تصريح لـ"سبوتنيك" في الرابع من سبتمبر/أيلول إن روسيا مستعدة لبيع ما ستصنعه من حاملات طائرات الهليكوبتر إلى الأجانب إذا شاؤوا.

وأعلن يوري بوريسوف نائب وزير الدفاع الروسي، في مايو/أيار الماضي بأن السفينة الروسية الأولى من فئة حاملات طائرات الهليكوبتر ستظهر بحلول عام 2022.

يجدر بالذكر أن روسيا تعاقدت في عام 2011 على شراء حاملتي طائرات الهليكوبتر من نوع "ميسترال" مع فرنسا. وفي عام 2015 تم فسخ هذا العقد.