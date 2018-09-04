عملات مزورة في روسيا... وحديث عن خسائر بالملايين

أفاد ممثلو شركة "ان سي آر" الأمريكية، التي تنتج أجهزة الصراف الآلي في روسيا، اليوم الثلاثاء، أن هناك عملات نقدية مزورة من فئة الخمس آلاف روبل (حوالي 73 دولار)، تم وضعها في عدد من أجهزة الصراف الآلي في روسيا.

© Sputnik . Alexei Danichev روسيا مستعدة لصنع حاملات طائرات الهليكوبتر وبيعها إلى الأجانب

موسكو — سبوتنيك . ونشرت صحيفة "فيدوموستي" بالإشارة إلى موظفين اثنين من البنوك الكبيرة، أن المشكلة أطالت بأجهزة الصراف الآلي المجهزة بأجهزة قديمة لفحص العملات.

وبناء على نصائح شركة "إن سي آر"، فقد علقت العديد من البنوك مؤقتا استلام العملة النقدية من فئة الخمس آلاف روبل في أجهزة الصراف الآلي الضعيفة.

ووفقا للصحيفة الروسية: "لا يزال من الصعب تقييم الأضرار التي لحقت بهم [البنوك]".

وتابعت الصحيفة: "لم يتم جرد جميع آليات الصرافة حتى الآن، ولكن من المعلوم أن الحديث يدور حول عدة ملايين من الروبلات من الخسائر للبنك".