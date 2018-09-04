غريزلوف: روسيا ستطالب بفتح تحقيق دولي في اغتيال زاخارتشينكو

أعلن مندوب روسيا الدائم في مجموعة الاتصال حول أوكرانيا، بوريس غريزلوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا ستطرح خلال اجتماع مجموعة الاتصال في مينسك يوم غد الأربعاء، مسألة فتح تحقيق دولي في اغتيال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد، ألكسندر زاخارتشينكو.

موسكو — سبوتنيك. وقال غريزلوف للصحفيين: "غدا أثناء اجتماع مجموعة الاتصال سنطرح مسألة فتح تحقيق دولي في اغتيال ألكسندر زاخارتشينكو".

© Sputnik . Alexi Kudenko لافروف عن مقتل زاخارتشينكو: استفزاز واضح

ودعا غريزلوف لتحقيق "منفتح وموضوعي قدر الإمكان، مع إشراك جميع المشاركين في عملية مينسك".

كما رأى غريزلوف أنه عند تنظيم مثل هذا التحقيق، من الضروري الاستفادة من إمكانات مجموعة الاتصال التي تجتمع بانتظام بمشاركة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وأعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد مقتل رئيسها، ألكسندر زاخارتشينكو، بعملية اغتيال نفذت يوم الجمعة الماضي، عن طريق تفجير استهدفه في مقهى وسط مدينة دونيتسك.

وأسفرت العملية أيضا عن مقتل أحد حراسه، وإصابة وزير المالية ألكسندر تيموفييف، كما أعلنت وزارة الطوارئ المحلية عن إصابة 11 شخصاً.

ووصفت سلطات دونيتسك الشعبية هذا الحادث بالعمل الإرهابي، ووفقا للقائم بأعمال رئيس الجمهورية المؤقت، ديمتري ترابيزنيكوف، تم احتجاز عدة أشخاص للاشتباه في مقتل زاخارتشينكو، الذين أكدوا أن هناك عملاً إرهابياً دبرته كييف، الأمر الذي نفاه مجلس الأمن الأوكراني.

ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن مقتل زاخارتشينكو، يشير مجددا إلى أن من اختار طريق الإرهاب والعنف لا يمكن أن يبحث عن تسوية سياسية سلمية.