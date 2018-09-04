روسيا تناقش نشاط غوغل

أعلن رئيس لجنة حماية سيادة الدولة في مجلس الاتحاد الروسي، أندريه كليموف، اليوم الثلاثاء، بأن المجلس سيناقش خلال جلسته حماية الانتخابات قبيل اليوم الموحد للتصويت، وقد يدور الحديث عن شركة غوغل.

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez انتقادات حادة من بريطانيا لشركة "غوغل" بسبب محتوى مسيء للأطفال

موسكو- سبوتنيك . وقال كليموف لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال هل ستبحث الجلسة توجيه اعتراضات تجاه شركة غوغل: "تؤدبها".

وكان كليموف قد أبلغ الوكالة، في وقت سابق، أنه قد تم إخطار المنظمة الأجنبية بالفعل بانتهاك محتمل للقانون الروسي، لكنها "لا تزال صامتة".

وفي وقت سابق، قال كليموف إن الحديث ممكن أن يدور حول منظمة أجنبية معروفة جيدا، تنتهك قانون الانتخابات، الذي يمنع الأجانب من التدخل في العملية الانتخابية. وفقا له، قد يتناول الحديث مخالفات جنائية وإدارية.

وستعقد الجلسة، اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلي النيابة العامة ووزاتي العدل والخارجية والوكالة الفيدرالية لمكافحة الاحتكار إضافة إلى هيئة "روسكوم نادزور" للرقابة على الاتصالات.

وجدير بالذكر أن يوم 9 من أيلول/سبتمبر الجاري، هو يوم التصويت الموحد في الانتخابات البلدية في روسيا. وتعتزم اللجنة الاجتماع عقب إعلان نتيجة الانتخابات لمناقشة مسار الحملة الانتخابية.