روسيا تناقش نشاط غوغل

وكان كليموف قد أبلغ الوكالة، في وقت سابق، أنه قد تم إخطار المنظمة الأجنبية بالفعل بانتهاك محتمل للقانون الروسي، لكنها "لا تزال صامتة".
وفي وقت سابق، قال كليموف إن الحديث ممكن أن يدور حول منظمة أجنبية معروفة جيدا، تنتهك قانون الانتخابات، الذي يمنع الأجانب من التدخل في العملية الانتخابية. وفقا له، قد يتناول الحديث مخالفات جنائية وإدارية.
وستعقد الجلسة، اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلي النيابة العامة ووزاتي العدل والخارجية والوكالة الفيدرالية لمكافحة الاحتكار إضافة إلى هيئة "روسكوم نادزور" للرقابة على الاتصالات.
وجدير بالذكر أن يوم 9 من أيلول/سبتمبر الجاري، هو يوم التصويت الموحد في الانتخابات البلدية في روسيا. وتعتزم اللجنة الاجتماع عقب إعلان نتيجة الانتخابات لمناقشة مسار الحملة الانتخابية.
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