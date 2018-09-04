وزير الدفاع الروسي يكشف عن الخبرة العسكرية المكتسبة في سوريا

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن برامج التدريب في المؤسسات التعليمية العسكرية، جرى وضعها مع مراعاة الخبرة المكتسبة في سوريا، موضحا أنه هذا العام جرى توفير المزيد من الساعات لممارسة تطوير المهارات العملية.

موسكو —سبوتنيك. وقال شويغو، في مؤتمر عبر الهاتف، اليوم الثلاثاء: "في أول سبتمبر/أيلول، في بلادنا جرى الاحتفال بيوم المعرفة.

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وقد بدأت عملية التدريب أيضا في المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة الدفاع، وتستند برامج التدريب هذه السنة إلى خبرة العمل القتالي للقوات، في الجمهورية العربية السورية ، وتوفر المزيد من الساعات لممارسة المهارات العملية".

وأضاف: "سيكون هناك ابتكار جديد عبارة عن دروس حول القضايا الحيوية في حياة الجيش والبحرية، والتي سيجريها نواب وزير الدفاع، وقادة القوات المسلحة، ورؤساء الهيئات المركزية للقيادة العسكرية".

واختتم شويغو بالقول: "سنواصل تحديث القاعدة التعليمية والمادية وتحسين محتوى وأساليب تدريب الاختصاصيين العسكريين".