زعيم حزب روسي: الإعلام الأجنبي يشوه الحقيقة ولهذا نحتاج "سبوتنيك"

أكد زعيم "حزب روسيا الليبرالي الديمقراطي" ، فلاديمير جيرينوفسكي، أن أهمية إذاعة "سبوتنيك" كبيرة للغاية، ومن المتوقع أن تواصل التطور.

قال جيرينوفسكي خلال زيارته إلى مقر مجموعة الإعلام الدولية "روسيا سيغودنيا"، حيث بدأ دراسته في القسم التركي منذ نصف قرن مضى، تمهيدا للالتحاق بكلية الاستشراق في جامعة موسكو الحكومية: "تأكدنا من أن العديد من المحطات الإذاعية والقنوات التلفزيونية الإذاعية الأجنبية تشوه الحقيقة. لذلك، لا نحتاج فقط للحفاظ على خدمتنا الخارجية، ولكن وأيضا لتعزيز قناة "سبوتنيك" الإذاعية، والمسماة بكلمة روسية جميلة، والتي تحمل أهمية دولية".

© Sputnik . ahmed abd el wahab "سبوتنيك" تحصل على أوسكار الإعلام السياحي العربي (بالصور)

وتابع جيرينوفسكي "تبقى الإذاعة أداة مهمة جداً، وخاصة الإذاعة الخارجية، من الضروري زيادة حجمها بجميع اللغات، ومن المهم نقل الحقيقة إلى الجمهور الأجنبي".

هذا ويبلغ جمهور "سبوتنيك" لموارد المعلومات، أكثر من 54 مليون زائر شهريًا.

وتعد الدول الأكثر زيارة لموقع الوكالة، هي تركيا وألمانيا وفرنسا والبرازيل والولايات المتحدة الأمريكية.

ولدى الوكالة نحو14 مليون مشترك في الشبكات الاجتماعية في 22 مركزا للتحرير في جميع أنحاء العالم، من بكين إلى مونتيفيديو، يعمل فيها أكثر من ألف شخص من عشرات الجنسيات.

بذكر أن "سبوتنيك" عضو في مجموعة الإعلام الدولية "روسيا سيغودنيا".