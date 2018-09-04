لافروف: مستعدون لمناقشة الادعاءات الأمريكية بشأن اتفاقيات الحد من الصواريخ

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا مستعدة لمناقشة ادعاءات ومطالب الولايات المتحدة بشأن اتفاقيتي "ستارت 3" و "اتفاقية الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى".