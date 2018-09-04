لافروف: روسيا لا تتوافق مع إيران وتركيا في كل الأهداف النهائية في سوريا

موسكو — سبوتنيك. وقال لافروف على "القناة الأولى": "لا تتطابق لدينا مع إيران وتركيا، كشريكين لنا في صيغة أستانا، دائما الأهداف النهائية في سوريا، ولكننا نحن الثلاثة نريد وضع حد لهذه الحرب، و نريد تهيئة الظروف من أجل، أن يتمكن السوريون دون تدخل خارجي، دون محاولة فرض عليهم أية وصفات لنظام الدولة، من تحديد مصيرهم بأنفسهم".
وكانت الرئاسة الروسية أعلنت أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يعتزم إجراء زيارة عمل الى إيران يوم الجمعة المقبل الموافق 7أيلول/سبتمبر، للمشاركة في لقاء زعماء الدول الضامنة لعملية أستانا.
جاء في بيان المكتب الصحفي للوزارة: "يوم 7 سبتمبر يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إجراء زيارة عمل الى الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمشاركة في قمة الدول الضامنة لعملية أستانا لدعم التسوية في سوريا".
وأشار البيان إلى أن الزعماء الثلاثة يعتزمون خلال المباحثات "النظر في الجهود اللاحقة للعمل على تحقيق تسوية طويلة الأمد للوضع في الجمهورية العربية السورية".
كما ذكر البيان أنه من المخطط كذلك عقد لقاء ثنائي بين الرئيس الروسي، وكل من روحاني وأردوغان.
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