لافروف: روسيا لا تتوافق مع إيران وتركيا في كل الأهداف النهائية في سوريا

قال وزير الخارجية سيرغي لافروف إن روسيا لا تتوافق مع إيران وتركيا في كل الأهداف النهائية في سوريا، لكن الدول الثلاث تريد إنهاء الحرب.

موسكو — سبوتنيك. وقال لافروف على "القناة الأولى": "لا تتطابق لدينا مع إيران وتركيا، كشريكين لنا في صيغة أستانا، دائما الأهداف النهائية في سوريا، ولكننا نحن الثلاثة نريد وضع حد لهذه الحرب، و نريد تهيئة الظروف من أجل، أن يتمكن السوريون دون تدخل خارجي، دون محاولة فرض عليهم أية وصفات لنظام الدولة، من تحديد مصيرهم بأنفسهم".

© Sputnik . Vitaliy Belousov بوتين في زيارة عمل إلى ايران للقاء زعماء الدول الضامنة لعملية أستانا

وأفاد لافروف:"أكد لنا شركاءنا، بما في ذلك الولايات المتحدة، أنهم سيقومون بعزل ما يسمى بالمعارضة المعتدلة، عن الإرهابيين. وكان هذا، بما في ذلك في جنوب سوريا، حيث تم إنشاء منطقة خفض التصعيد في منطقة دير الزور من قبلنا، مع الأمريكيين و الأردنيين على أساس نهج متعدد الأطراف وليس نهج أحادي الجانب".

وكانت الرئاسة الروسية أعلنت أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يعتزم إجراء زيارة عمل الى إيران يوم الجمعة المقبل الموافق 7أيلول/سبتمبر، للمشاركة في لقاء زعماء الدول الضامنة لعملية أستانا.

جاء في بيان المكتب الصحفي للوزارة: "يوم 7 سبتمبر يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إجراء زيارة عمل الى الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمشاركة في قمة الدول الضامنة لعملية أستانا لدعم التسوية في سوريا".

وأشار البيان إلى أن الزعماء الثلاثة يعتزمون خلال المباحثات "النظر في الجهود اللاحقة للعمل على تحقيق تسوية طويلة الأمد للوضع في الجمهورية العربية السورية".

كما ذكر البيان أنه من المخطط كذلك عقد لقاء ثنائي بين الرئيس الروسي، وكل من روحاني وأردوغان.