أقمار صناعية "فتاكة" روسية تتكاثر بطريقة عجيبة

يُذكر أن الأعوام الخمسة الماضية شهدت إطلاق 4 أقمار صناعية "فتاكة" روسية هي "كوسموس 2491" و"كوسموس2499" و"كوسموس 2504" و"كوسموس 2519".

وقالت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية إن تقريرا نشرته صحيفة "ناشيونال إنترست" الأمريكية أفاد بأن واشنطن اتهمت روسيا في الدورة الأخيرة لمؤتمر جنيف حول نزع الأسلحة، بإطلاق أقمار صناعية "قاتلة". ودفعت موسكو التهمة عن نفسها قائلة إن هذه الأقمار الصناعية لا تستخدم لأغراض عسكرية وتستخدم لاكتشاف أعطال في الأقمار الصناعية الأخرى.

وزعمت واشنطن أن روسيا لم تُخطر الولايات المتحدة بإطلاق هذه الأقمار.

وأكثر ما يُقلق واشنطن أن الأقمار الصناعية "القاتلة" الروسية تتصرف على نحو مشبوه وتتكاثر بطريقة عجيبة يخرج فيها قمر إلى حيز الوجود من الآخر. وعلى سبيل المثال خرج "كوسموس 2521" من "كوسموس 2519" بعدما مضى عام تقريبا على إطلاق الأخير، فيما خرج "كوسموس 2521" من "كوسموس 2521".

وتزعم واشنطن أن الأقمار الصناعية "القاتلة" الروسية تحمل سلاح الليزر. وعن ذلك قالت الصحيفة الروسية إن الاتحاد السوفيتي صنع عدة نماذج تجريبية لمدفع الليزر لتدمير الأقمار الصناعية الاعتراضية الأمريكية، ولكنها لم تستطع العمل إلا باستخدام مصدر قوي جدا للطاقة الكهربائية لم يكن تركيبه على القمر الصناعي ممكنا وقتذاك. أما الآن فالأغلب ظنا أن التقدم التقني يتيح تحقيق هذه المهمة.