روسيا ترسل 34 طنا من المساعدات الإنسانية إلى سوريا

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أنها سلمت، يوم أمس الثلاثاء، أكثر من 30 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان مدينة اللاذقية السورية.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للوزارة حصلت عليه وكالة "سبوتنيك": "في الرابع من أيلول/ سبتمبر، أوصلت طائرة إيل-76 تابعة لوزارة الطوارئ الروسية إلى مدينة اللاذقية 34 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان الجمهورية العربية السورية…وشملت المواد الغذائية والخيام والبطانيات ومجموعات أواني".

وسيساعد المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة وممثلو الهلال الأحمر السوري بتوصيل المساعدات للسكان المحتاجين، وأيضاً لللاجئين العائدين إلى المناطق السكنية المحررة.