السفارة الروسية: واشنطن لا تعرقل العمل القنصلي على الساحل الغربي

أعلنت السفارة الروسية في الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء 5 أيلول/سبتمبر، أن واشنطن لا تعرقل عمل الدبلوماسيين الروس، الذين يقيمون بجلسات قنصلية خارجية في الساحل الغربي، حيث أغلقت الولايات المتحدة القنصليات الروسية هناك بناء على طلب من واشنطن.