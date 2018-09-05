لافروف: الاقتراح الروسي لعقد لقاء بين زعيمي إسرائيل وفلسطين مازال قائما

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن اقتراح بلاده لعقد لقاء في موسكو بين زعيمي إسرائيل وفلسطين مازال قائما.

موسكو- سبوتنيك. جاء ذلك في رسالة بعث بها الوزير للمشاركين في المنتدى الدولي لوسائل الإعلام المعني بقضايا السلام في الشرق الأوسط.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy لافروف يعلن ما يثير القلق إزاء قضية فلسطين

وقرأ رسالة لافروف نائبه سيرغي فيرشينين: "ما زالت مبادرتنا قائمة لتنظيم لقاء في موسكو لزعيمي إسرائيل وفلسطين".

وأضاف لافروف "يبقى العمل الأهم لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة بأكملها، التوصل إلى تسوية عادلة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر منذ عقود على أساس القانون الدولي المعترف به بما في ذلك القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي ومبادرة السلام العربية".

كما أكد أن روسيا تنطلق من مبدأ أن تضمن الاتفاقات بشكل متبادل السلام والأمن من أجل التعايش بين دولتين.

وكانت القيادة الروسية اقترحت عام 2016 عقد لقاء في موسكو بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لتسهيل استئناف محادثات السلام بعد سنوات من القطيعة.