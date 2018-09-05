السفارة الروسية: رئيسة مجلس الاتحاد الروسي تزور كوريا الشمالية السبت المقبل

أعلنت السفارة الروسية في كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، أن رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، ستقوم بزيارة رسمية إلى بيونغ يانغ يوم السبت المقبل.

موسكو —سبوتنيك. وقالت السفارة في بيان: "بناء على دعوة من الجمعية الشعبية العليا لجمهورية كوريا الشمالية، ستقوم رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو بزيارة رسمية إلى كوريا، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى السنوية الـ70 لتأسيس كوريا الشمالية".

N. Korea says end-of-war declaration possible simply by political will https://t.co/TSQjszoxz1 — Yonhap News Agency (@YonhapNews) September 5, 2018

ويذكر أن كوريا الشمالية تحتفل بعيد تأسيسها في الـ8 من سبتمبر/أيلول.