روسيا تتخذ تدابير رد بحق الإعلام الفرنسي في حال رفض اعتماد "سبوتنيك" و"آر تي"

أعلن عضو لجنة مجلس الاتحاد الروسي لسياسة الإعلام، إيغور موروزوف، أن بلاده قد تتخذ تدابير رد مماثلة بحق وسائل الإعلام الفرنسية في حال رفضت باريس اعتماد "سبوتنيك" و"آر تي".

موسكو — سبوتنيك. وقال موروزوف لوكالة "سبوتنيك": "لا يمكننا تمرير مثل هذه الخطوات. في حال تقرر ذلك [عدم اعتماد صحفيي "سبوتنيك" و"آر تي"]، فسيضرون بحرية الكلمة. لذلك ستتخذ روسيا تدابير مناسبة مماثلة بصرامة، والتي ستتطرق لفرض قيود على وسائل الإعلام الفرنسية الحكومية".

وكانت قد نشرت السلطات الفرنسية، في وقت سابق، تقريرا، تقترح فيه رفض اعتماد "سبوتنيك" و"آر تي".

وأعد التقرير مركز التحليل والتنبؤات الاستراتيجية (CAPS) التابع لوزارة الخارجية الفرنسية، ومعهد الدراسات الاستراتيجية (IRSEM) التابع لوزارة الدفاع الفرنسية.

ويشمل التقرير أكثر من 200 صفحة، وعنوانه: "التلاعب في المعلومات: تحد يواجه ديمقراطياتنا"، وفيه 50 بندا من التوصيات، بعضها نصائح ذات طابع عام، والآخر حمل طابع التوصية للدول والمجتمعات المدنية والأفراد.