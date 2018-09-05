بيسكوف: الأوضاع في إدلب تدعو للقلق والأمر على جدول أعمال الاتصالات الروسية

قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، إن الوضع في إدلب مثير للقلق، وأن هذه القضية على جدول أعمال الاتصالات الروسية على مختلف المستويات.

موسكو- سبوتنيك. وأوضح بيسكوف، اليوم الأربعاء: "فيما يتعلق بالقضايا العسكرية وغيرها، من الأفضل أن تستمع بعناية إلى التصريحات التي أصدرتها وزارة الدفاع، ومن الأفضل الاتصال بزملائنا العسكريين لتلقي آخر المستجدات بشأن الوضع هناك".

وتابع بيسكوف، ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين لديه أي معلومات جديدة عن الوضع في إدلب: "ما زال الوضع في إدلب يشكل مصدر قلق متزايد، وبالطبع على جدول أعمال جميع الاتصالات التي يقوم بها الجانب الروسي مع زملائه المهتمين على مختلف المستويات".