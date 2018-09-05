الدفاع الروسية تكشف عن أثر سلبي للإجراءات اللبنانية على عودة اللاجئين السوريين

© Sputnik . Tareq al-Hasaniyah وزارة الدفاع الروسية تحسب عدد اللاجئين السوريين في العالم

وقال ميزينتسيف خلال جلسة هيئة التنسيق الوزارية المشتركة لإعادة اللاجئين إلى الأراضي السورية: "إحدى طرق عودة اللاجئين من أوروبا إلى سوريا، وعلى وجه الخصوص من بلجيكا، هو نقلهم جوا إلى بيروت ومواصلة نقلهم بوسائل النقل البرية إلى مكان الوصول في الأراضي السورية. لكن نتيجة القيود التي تفرضها سلطات الهجرة اللبنانية، يسمح لما لا يتعدى 30-40 بالمئة فقط من المجموع العام للسوريين المعلنين للرحلة (الجوية)".

وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أعلنت، في 18 تموز/ يوليو الماضي، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وإيواء اللاجئين، لتسهيل عودة السوريين إلى وطنهم، مؤكدة أن المعلومات بشأن مبادرة روسيا لحل مشكلة عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم تنقل عبر القنوات الدبلوماسية إلى مكاتب الأمم المتحدة المتخصصة، بالإضافة إلى السفارات الروسية التي يوجد بها حاليا أكبر عدد من اللاجئين السوريين، في 36 دولة.