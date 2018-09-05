الخارجية الروسية تقول كلمتها حول إدلب: إزالة التهديد الشامل في شمال غربي سوريا

قالت وزارة الخارجية الروسية عن الأوضاع في مدينة إدلب إنه يجب إزالة التهديد الشامل في شمال غربي سوريا.

© AP Photo / Ivan Sekretarev الدفاع الروسية: أربع طائرات من قاعدة حميميم تستهدف منشآت لـ"النصرة" في إدلب أمس

موسكو — سبوتنيك . أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، تعليقا على غارات القوات الجوية الفضائية الروسية على مواقع تنظيم " جبهة النصرة " (المحظور في روسيا وعدد من الدول) في إدلب السورية، أن بلادها ستتصرف بنفس الأسلوب في المستقبل أيضا.

وقالت زاخاروفا في تعليق نشر على موقع وزارة الخارجية: "بالأمس، 4 أيلول/ سبتمبر، أصاب الطيران الروسي أهدافا في إدلب، تتعلق مباشرة بتنظيم وتنفيذ هجمات طائرات دون طيار ضد قاعدة حميميم الجوية الروسية. كل التعليقات صدرت عبر وزارة الدفاع الروسية. الجانب الروسي سيتصرف بهذا الأسلوب مستقبلا أيضا".