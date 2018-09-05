روسيا تدعو دي ميستورا للمساهمة في الفصل بين المعارضة والإرهابيين في سوريا

دعت الخارجية الروسية الشركاء، بمن فيهم المبعوث الخاص الأممي إلى سوريا، للمشاركة بشكل أكثر فعالية في الفصل بين الإرهابيين والمعارضة في سوريا.

موسكو — سبوتنيك . أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن روسيا تدعو الشركاء، بمن فيهم المبعوث الخاص الأممي الى سوريا، ستافان دي ميستورا ، للمشاركة بشكل أكثر فعالية في الفصل بين الإرهابيين والمعارضة في سوريا.

وقالت زاخاروفا في تعليق نشر على موقع وزارة الخارجية: "ندعو كل من يشاطرنا التقييمات بشأن التهديد الإرهابي في شمال شرق سوريا، لبذل جهود إضافية لدفع المعارضين الذين لهم نفوذ هناك للابتعاد عن الإرهابيين".

وتابعت: "وترى في ذلك دورا للمبعوث الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا خلال تواصله مع المعارضة السورية".