موسكو تطالب بريطانيا بتقديم بصمات أصابع المشتبه بهما في قضية سالزبوري

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن روسيا طالبت السفير البريطاني بتقديم بصمات أصابع المشتبه بهما في قضية سالزبوري.

© REUTERS / Phil Noble لندن تسلم القائم بأعمال السفارة الروسية مذكرة بعد نشر التحقيق بحادثة سالزبوري

موسكو — سبوتنيك . وأوضحت زاخاروفا في تعليق نشر على موقع وزارة الخارجية أن الجانب البريطاني كان من المفترض أن حصل على بصمات الأصابع خلال تقدمهما للحصول على تأشيرة دخول إلى بريطانيا، إذا كانا يحملان جنسية روسيا.

وتابعت: "السفير البريطاني أكد أن الجانب البريطاني لن يقدم أي مواد"، مشيرة إلى أن الجانب البريطاني "رفض تقديم أية معلومات حول القضية، سواء أرقام جوازات السفر، أو بيانات الاستمارة…"

وأشارت إلى أن موسكو تأمل بأن الإنتربول سيقدم معطيات حول المشتبه بهما في قضية سكريبال".