موسكو: تصريحات لندن بشأن قضية سكريبال مشينة ولهجتها غير مقبولة ونرفض هذه الادعاءات

© Sputnik . Eugene Odinokov روسيا: الأسماء والصور التي نشرتها بريطانيا للمشتبه بهم في قضية سكريبال لا تعني شيئا لموسكو

موسكو — سبوتنيك . أعلنت وزارة الخارجية الروسية ، اليوم الأربعاء، أن موسكو تعتبر تصريحات لندن بشأن قضية سكريبال مشينة، وأن لهجتها غير مقبولة البتة.

وجاء في بيان نشر على موقع الوزارة: "كلمة رئيس وزراء بريطانيا تيريزا ماي أمام البرلمان يوم 5 سبتمبر بشأن "قضية سكريبال" وحادث تسمم مواطنين بريطانيين اثنين في أمسبري جاءت بلهجة غير مقبولة البتة، وتحمل عددا من الاتهامات القاطعة الموجهة ضد روسيا وضد اثنين من مواطنينا على حد قولهم، نحن نرفض هذه الادعاءات بشدة".