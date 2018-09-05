الخارجية الروسية: وفد كوري شمالي هام يشارك في المنتدى الاقتصادي الشرقي

أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، إيغور مورغولوف، اليوم الأربعاء، أن وفدا كوريا شماليا هاما سيشارك في المنتدى الاقتصادي الشرقي.

© Fotolia / macky_ch مندوب روسيا يخبر بريطانيا عن طريقة الاتصال غير المباشرة بموسكو

موسكو — سبوتنيك . وقال مورغولوف في حفل استقبال بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية كوريا الشمالية: "بالضبط بعد بضعة أيام في فلاديفوستوك، سيفتتح المنتدى الاقتصادي الشرقي الرابع وسيكون من دواعي سرورنا أن نرى في هذا المنتدى وفداً هاماً من جمهورية كوريا الشمالية".

وأشار مورغولوف إلى أن روسيا "ترى إمكانية معقولة للتعاون متبادل المنفعة في مجالات عملية أخرى يمكننا استخدامها، وفي المقام الأول، في الشرق الأقصى الروسي".

هذا وتستضيف مدينة فلاديفستوك الروسية في الفترة ما بين 11-13 أيلول/ سبتمبر، أعمال المنتدى الاقتصادي الشرقي الرابع بمشاركة وفود من أكثر من 60 دولة.