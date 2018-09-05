قاذفات استراتيجية روسية تحلق فوق البحر المتوسط

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن قاذفتين استراتيجيتين من طراز "تو-160" أجرتا مناورات في أجواء البحر المتوسط.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "قاذفتان استراتيجيتان تو-160 من قاعدة "اينغيلس" الجوية، أجرتا بنجاح المهام وفقاً لمخطط المناورات الواسعة لمجموعة القوات البحرية وقوات الجوية الفضائية الروسية في البحر المتوسط".

© Sputnik . Denis Abramov الدفاع الروسية: نحو 300 ألف عسكري يشاركون في مناورات "فوستوك-2018"

وأشارت الوزارة إلى أن الطائرتين حلقتا فوق المياه الدولية لبحري قزوين والأبيض المتوسط وجرت وفقاً للقواعد الدولية لاستخدام الفضاء الجوي دون انتهاك حدود دول أخرى.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في الـ 30 من آب/ أغسطس الماضي، أن روسيا ستجري مناورات واسعة في البحر المتوسط خلال الفترة من 1 إلى 8 أيلول/ سبتمبر، بمشاركة 25 سفينة و30 طائرة.

وقالت الوزارة: "وفقا لخطة تجهيز القوات المسلحة الروسية تحت قيادة القائد العام للقوات البحرية الأميرال فلاديمير كوروليوف، سيتم إجراء مناورات واسعة النطاق لمجموعات الأسطول البحري والقوات الجوية الروسية في البحر المتوسط في الفترة ما بين 1-8 أيلول/ سبمتبر".

وذكرت وزارة الدفاع أن أكثر من 25 سفينة، بقيادة الطراد "مارشال أوستينوف" ستشارك في المناورات في البحر المتوسط.

كما ستشارك 30 طائرة في تنفيذ المهام في المجال الجوي الدولي، بما في ذلك القاذفات الاستراتيجية "تو-160" والطائرات المضادة للغواصات من طراز "تو-142إم كا" و"إيل-38" والمقاتلات "سو-33" وطائرات "سو-30إس إم"، التابعة للقوات البحرية.