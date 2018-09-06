بيسكوف: بوتين سيزور مناورات "الشرق- 2018"

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميترى بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيزور عقب المنتدى الاقتصادي الشرقي الذي سيعقد في مدينة فلاديفستوك الروسية في الفترة ما بين 11-13 أيلول /سبتمبر، مناورات "الشرق-2018"،التى تشارك فيها الصين، وجاء ذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "إزفستيا" اليوم الخميس .

© Sputnik . Denis Abramov الدفاع الروسية: نحو 300 ألف عسكري يشاركون في مناورات "فوستوك-2018"

موسكو — سبوتنيك . وكتبت صحيفة "إزفستيا" نقلا عن بيسكوف قوله: إن " الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، سيزور مناورات "الشرق-2018"، بعد المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفستوك " مشيرا إلى أن "جنود جيش التحرير الشعبي الصيني، سيشاركون هذه المرة بمناورات القوات المسلحة الروسية".

وستجري مناورات الجيش الروسي "الشرق — 2018" في الفترة من 11 إلى 17 أيلول/سبتمبر، في 5 ميادين وفي مياه بحر اليابان وبحر بيرنغ وبحر أوخوتسك.

يذكر أن هذه المناورات ستكون الأكبر على مدى 37 عاما الماضية. وستشارك فيها حوالي 300 ألف عسكري وعشرات الآلاف من المدرعات والمروحيات والطائرات والطائرات بدون طيار. كما سيشارك في أحدى مراحل هذه المناورات العسكريون من القوات المسلحة الصينية والقوات المسلحة المنغولية.

هذا وتستضيف مدينة فلاديفستوك الروسية في الفترة ما بين 11-13 أيلول /سبتمبر، أعمال المنتدى الاقتصادي الشرقي الرابع بمشاركة وفود من أكثر من 60 دولة.