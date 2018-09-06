بعد وصوله سوريا... قائد البحرية الروسية يتحدث عن المناورات في المتوسط

اللاذقية — سبوتنيك. وقال كورولوف الذي وصل إلى سوريا لتفقد سير المناورات البحرية في المتوسط، للصحفيين: إن "مناورات تجمع القوات البحرية الروسية والقوات الفضائية الروسية تسير حسب الخطة".
وجاء في بيان لوزارة الدفاع: "وفقا لخطة التدريب القتالي للقوات المسلحة الروسية، سيقوم تجمع القوات البحرية الروسية والقوات الفضائية الجوية الروسية في الفترة ما بين 1 و8 أيلول/سبتمبر من العام الحالي بتنفيذ مناورات واسعة النطاق في البحر الأبيض المتوسط بقيادة القائد العام للقوات البحرية الروسية، الفريق أول بحري فلاديمير كورولوف."
يذكر أنه ستشارك في هذا المشروع السفن التابعة لأساطيل بحر الشمال وبحر البلطيق والبحر الأسود وبحر قزوين بالإضافة إلى الطائرات التابعة لسلاح الطيران الاستراتيجي (بعيد المدى) وسلاح طائرات النقل وسلاح الطيران البحري.
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