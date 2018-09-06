وفد أمريكي يصل إلى القرم الروسي

وقال أحد منظمي الزيارة فالنتين كوزوبسكي لوكالة "سبوتنيك": "يضم الوفد القادم من الولايات المتحدة 4 أشخاص، وقد وصلوا إلى القرم. وسيبدأ الجزء الرسمي من الزيارة يوم 6 أيلول/سبمتبر. لقد جاء الوفد راغبا في رؤية الوضع الحقيقي في شبه جزيرة القرم ونقل الحقيقة عن حياة سكان القرم إلى الوطن".

© Sputnik . Евгения Новоженина إطلاق الوحدة الأولى لمحطة الطاقة الحرارية في سيمفيروبول بشبه جزيرة القرم

ووفقا لأقواله، فإن الوفد يضم ممثلين عن منظمة "مركز المبادرات المدنية" الأمريكية.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد الأمريكي بممثلي برلمان القرم، كما سيتم تنظيم رحلات للوفد إلى المعالم الهامة في شبه الجزيرة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الوفد، ليس الوفد الأجنبي الأول، الذي يزور القرم. فقد قام وفد اجتماعي من النرويج بزيارة شبه الجزيرة، يوم 17 آب/أغسطس. وقبل ذلك بأسبوع قام وفد ياباني بزيارة القرم. ووصل وفد من السياسيين ورجال الأعمال من سلوفاكيا إلى شبه الجزيرة، يوم 1 آب/أغسطس.

كما جاء نواب تشيكيون، في نهاية تموز/يوليو، لحضور العرض العسكري البحري في القرم. وزار القرم وفدان من ألمانيا في شباط/فبراير وآذار/مارس من العام الجاري.