روسيا ترصد 26 خرقا لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ 24 الساعة الأخيرة 26 خرقا للهدنة.

موسكو — سبوتنيك. وقالت الوزارة في نشرتها الإعلامية على موقعها الرسمي: "رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ 24 الساعة الأخيرة 26 خرقا، في محافظات اللاذقية (15) وحلب (10) وحماة (1).

© Sputnik . Maxim Blinov روسيا ترصد 24 خرقا لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا خلال الـ 24 الساعة

وأشارت النشرة اليومية إلى "تلقي 313 شخصاً الخدمات الطبية. وإجمالي الخدمات الطبية المقدمة بلغ 91958 شخصا".

وخلال الــ 24 الساعة الماضية لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية. وبذلك يبلغ عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام حاليا 2518 مركزا.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.