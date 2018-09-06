"الصياد الليلي" يحصل على حماية جديدة

وعرضت شركة روسيا لطائرات الهليكوبتر في المعرض الذي أقيم في بلدة كوبينكا بريف موسكو، مروحية أدهشت زوار المعرض بقوتها النارية والقابلية المتميزة للبقاء في ميدان القتال.

© Sputnik . Georgiy Zimarev صواريخ جديدة تفتح آفاقا جديدة لتصدير "الصياد الليلي"

واحتوت المروحية المطورة المعروضة وهي من طراز "مي-28إن أ"، على وسيطة جديدة تماما لم تُعرض من قبل لحماية المحرك.

وأوضح مسؤول إعلامي في الشركة التي تدير صناعة المروحيات (طائرات الهليكوبتر) في روسيا، للصحفيين أن الشركة عرضت تقنية لحماية المحرك من الغبار صممت للعمل في المناطق الصحراوية.

ولا تؤثر التقنية المستحدثة على أداء المحرك ولكنها تقلل إلى حد كبير تآكل ريش ضاغط الهواء الأمر الذي يتيح مواصلة تشغيل المحرك دونما إصلاح شامل.

وقالت صحيفة روسية إن مروحية "مي-28إن أ" المسماة بـ"الصياد الليلي" أثبتت امانتها وفاعليتها في عدد من دول العالم، مشيرة إلى أن التحسينات التي تم إدخالها على مروحية "الصياد الليلي" تتيح الارتقاء بإمكانياتها إلى مستوى لا تبلغه أي مروحية أخرى من هذا النوع.