روسيا... إحياء أضخم طائرة

وصرح المتحدث باسم شركة "أو. أ. كا" التي تدير صناعة الطائرات في روسيا، لـ"سبوتنيك" بأن الشركة بدأت العمل في مشروع استئناف إنتاج طائرة "أ-40 ألباتروس".

© Sputnik . Vitaliy Belousov روسيا تجد بديلا لأضخم طائرة في العالم

وتعتبر الطائرة المسماة بـ"ألباتروس" أضخم طائرة برمائية في العالم.

والطائرة البرمائية هي طائرة يمكن لها أن تقلع أو تهبط من أو على البر أو الماء.

وصُنعت طائرة "أ-40 ألباتروس" كبديل للطائرة البرمائية "بي-12" التي صممت لمكافحة الغواصات.

وقامت طائرة "أ-40" (أو "بي-42") بالرحلة الجوية الأولى منطلقة من البر في عام 1986. وفي العام التالي أنجزت الطائرة رحلتها الجوية الأولى منطلقة من الماء.

وفي عام 1998 ظهرت طائرة "بي-200" وهي طائرة مدنية مشتقّة من طائرة "أ-40 ألباتروس".

وتوقف العمل في مشروع إنشاء طائرات "ألباتروس" العسكرية في تسعينات القرن الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن طائرة "أ-40 ألباتروس" تتميز بالقدرة على الإقلاع عندما يكون وزنها 90 طنّاً. ولا تملك أية طائرة أخرى من هذا النوع هذه الميزة.