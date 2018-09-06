الكرملين يرد على مزاعم لندن بتورط قيادة روسيا العليا في "قضية سكريبال"

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن مزاعم لندن حول تورط قيادة روسيا العليا والسلطات الروسية بشكل عام في "قضية سكريبال" غير مقبولة.

© REUTERS / Metroplitan Police موسكو تطالب بريطانيا بتقديم بصمات أصابع المشتبه بهما في قضية سالزبوري

موسكو — سبوتنيك . أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن الكرملين يرفض الاتهامات البريطانية بتورط روسيا في أحداث سالزبوري ويعتبر التأكيدات عن تورط القيادة الروسية في قضية سكريبال أمر غير مقبول ومرفوض.

وقال بيسكوف: "روسيا لا علاقة لها بأحداث سالزبوري. وغير متورطة بأي شكل من الأشكال. بالنسبة لنا، أي اتهامات ضد القيادة الروسية أمر غير مقبول. بالأمس، تحدثت السيدة ماي حول احتمال تورط القيادة الروسية العليا. نؤكد من جديد أن القيادة العليا لروسيا والقيادة ذات الرتبة الأدنى وأي مسؤول رسمي روسي كان لا علاقة لهم بالأحداث التي وقعت في سالزبوري. هذا أمر لا يمكن حتى التحدث به، وأي افتراضات أو اتهامات أمر غير مقبول".

وأعلن السكرتير الصحفي أن الكرملين يأسف لأن لندن لا ترى أهمية في التعاون مع موسكو في قضية "سكريبال".

وقال معلقا على تصريحات لندن بأنها لا تجد جدوى في إرسال طلبات إلى روسيا في قضية سكريبال:

"لقد أشرتم ببلاغة إلى الموقف الذي تتخذه لندن. الموقف هو عدم وجود جدوى، وهذه هي العبارة الرئيسية. وإذا لم يروا جدوى، فعندئذ لا يسعنا إلا أن نأسف".