بيسكوف: لم تجر أية محادثة هاتفية بين بوتين وميركل اليوم

أعلن دميتري بيسكوف، المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، أنه لم تجر أية محادثة هاتفية بين الرئيس فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية انغيلا ميركل، اليوم الخميس .

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "ربما يجري الحديث عن محادثة سابقة، لأنه كانت هناك اليوم محادثة هاتفية مع رئيس وزراء إسبانيا، والتي أبلغناكم بها. اليوم لم يكن هناك حديث مع ميركل".

هذا، وكانت ميركل ، قد قالت في مقابلة مع قنوات التلفزيون الألمانية، اليوم الخميس، بأنها ناقشت مع الرئيسين الروسي والتركي فلاديمير بوتين وطيب أردوغان، الوضع في سوريا، وعلى وجه الخصوص، في محافظة إدلب.

يذكر أن محادثة هاتفية كانت قد تمت في نهاية تموز/يوليو الماضي، بين بوتين وميركل، تم خلالها بحث المشاكل الدولية والإقليمية، وفي آب/أغسطس، قام بوتين بزيارة قصيرة لألمانيا، حيث أجرى محادثات مع المستشارة ميركل، ناقش الطرفان خلالها الوضع في أوكرانيا وسوريا وإيران.

وتحدثا الزعيمان عن الأهمية الاقتصادية للتيار "الشمالي-2" ومسألة عبور الغاز عبر أوكرانيا وناقشا الوضع الحالي للعلاقات الثنائية وأهمية تطوير الحوار في جميع الجوانب.