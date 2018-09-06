صواريخ إسكندر ودبابات متطورة وسفن جديدة تشارك في مناورات "الشرق - 2018"

أعلن النائب الأول لوزير الدفاع، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، اليوم الخميس، أن منظومة صواريخ "إسكندر" ودبابات "تي-80" و"تي-90" وسفن جديدة ستشارك في مناورات "الشرق-2018".

موسكو — سبوتنيك. وقال غيراسيموف في مؤتمر صحفي للملحقين العسكريين الأجانب: "لقد أظهرنا بالفعل هذه التقنيات في المناورات (السابقة). وهي معدات القوات البرية، والقوات الجوية — الفضائية وسلاح البحرية. وأنظمة صواريخ إسكندر المحدثة، والدبابات المحدثة من طراز "تي-72" مع التحسين الأدائي، والدبابات المحدثة "تي-80" والدبابات الجديدة "تي-90".

© Sputnik . Vitaliy Ankov الدفاع الروسية: 57 دولة والناتو والاتحاد الأوروبي يراقبون مناورات "الشرق-2018"

وأضاف غيراسيموف أنه: "في القوات الجوية الفضائية، توجد طائرات "سو-34" و"سو-35" الجديدة، ومروحيات هجومية من طراز "مي-28" و"مي-35". ويحتوي أسطول المحيط الهادئ والأسطول الشمالي، على سفن مزودة بالأسلحة الصاروخية الحديثة من طراز "كاليبر" وأسلحة أخرى، وسفن من فئة جديدة كليا، توفر إدارة تجميع القوات في مياه المحيط"، مشيرا إلى أنه سيتم استخدام الأسلحة الصغيرة الجديدة.

وجدير بالذكر أن مناورات "الشرق-2018" التي ستجري خلال الفترة من 11 إلى 15 أيلول/سبتمبر، ستكون الأكبر منذ 37 عاما.

وسيشارك فيها نحو 300 ألف عسكري وعشرات الآلاف من المدرعات والمروحيات والطائرات دون طيار. كما سيشارك في إحدى مراحل هذه المناورات، عسكريون من القوات المسلحة الصينية والقوات المسلحة المنغولية.