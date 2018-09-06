لافروف يصف أصحاب نظرية تسميم سكريبال بـ"المؤلفين الجيدين"

وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أصحاب نظرية تسميم ضابط المخابرات الروسية السابق سيرغي سكريبال في لندن، المدان في روسيا بتهمة الخيانة، وانبته يوليا بـ"المؤلفين الجيدين"، وقال مازحا إنهم يؤخذون أفكارهم من الانترنت.

فقد رد لافروف على سؤال حول ما إذا كان أصحاب نظرية تسميم سكريبال، مؤلفين، قائلا: "نعم".

© Sputnik . Vitaliy Belousov الكرملين يرد على مزاعم لندن بتورط قيادة روسيا العليا في "قضية سكريبال"

وأضاف لافروف مازحا أن مؤلفي نظرية تسميم سكريبال يأخذون أفكارهم من الانترنت، إذ قال "من أين كل ذلك، من الانترنت".

وتجدر الإشارة إلى أن ضابط المخابرات الروسية السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا تعرضا للتسمم في سالزبوري، يوم 4 آذار/مارس. وتعتقد لندن أن موسكو تقف وراء تسميم سكريبال. إلا أن موسكو تنفي تورطها بالقضية.

وصرح لافروف، في وقت سابق، أن قضية سكريبال تنهار بسبب عدم وجود أي دليل على تورط روسيا.