مباحثات بين قيادات أمنية روسية وسودانية رفيعة المستوى

أجرى سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الخميس، مباحثات مع رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني، صلاح عبد الله محمد صالح قوش.

موسكو — سبوتنيك. جاء في بيان المكتب الصحفي لجهاز الأمن القومي الروسي: "ناقش نيكولاي باتروشيف، وصلاح عبد الله صالح، مسائل تعاون روسيا والسودان في مجال الأمن، وتم التركيز بشكر خاص على مواجهة مخاطر الإرهاب في الشرق الأوسط وإفريقيا".

© Sputnik . السودان يتجه لبناء أول محطة نووية

وشدد الجانبان على أن روسيا والسودان ستنسقان المواقف تجاه مجموعة واسعة من القضايا الدولية والإقليمية، وأن كلا البلدين تربطهما علاقة طويلة الأمد من الصداقة والتعاون في مختلف المجالات تستند لمبادئ السيادة وعدم التدخل في شؤون الغير.

هذا وشهدت العلاقات الروسية السودانية ازدهارا في الفترة الأخيرة بالعديد من المجالات، حيث كلف رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، بالتوقيع على اتفاق مع مجلس وزراء السودان بشأن إنشاء مكتب تمثيلي لوزارة الدفاع الروسية تحت إشراف وزارة الدفاع السودانية.

ويذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ 438.7 مليون دولار في عام 2017، و117.7 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري.