الهيئة الروسية للتعاون "العسكري - التقني": علاقتنا مع أرمينيا تجري وفقا للخطة

أعلن رئيس الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون "العسكري - التقني"، دميتري شوغاييف، اليوم الخميس، أن التعاون العسكري التقني مع أرمينيا يجري بناؤه وفقا للخطة المعتمدة سابقا.