مناقشة إمكانية إنشاء بديل لـ"سويفت" الأمريكي على مستوى بريكس

أعلنت نائبة رئيس المصرف المركزي الروسي، أولغا سكوروبوغاتوفا، اليوم الخميس، أن إنشاء نظام بديل لنظام التعريف المصرفي الأمريكي "سويفت" على مستوى بريكس أو الاتحاد الأوروبي، يمكن أن يكون موضوعا جيدا للنقاش.