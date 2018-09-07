القوات الخاصة الروسية تنفذ مهام محددة في إطار تدريبات بحرية وجوية في البحر الأبيض المتوسط

موسكو — سبوتنيك . وقالت الوزارة في بيان: "قامت وحدات قوات العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية بمهام جنود ووسائل تابعة للوحدات الخاصة إلى مناطق عملياتية مختلفة، ووضع تدابير للتصدي للمخربين في مناطق تمركز مجموعة السفن البحرية التابعة للأسطول الروسي".

وأشار البيان إلى أنه في أحد مراحل هذه التدريبات، قامت وحدات خاصة إلى جانب المشاة البحرية وقوات الطيران البحري بمهام لإعداد منطقة الإنزال ومكافحة القرصنة في البحر، وتحرير الرهائن.