الخارجية الروسية: الجزء الأكبر من أراضي منطقة خفض التصعيد في إدلب تحت سيطرة المسلحين

وأضافت أن "الإرهابيين يمنعون خروج المدنيين من منطقة إدلب عبر الممرات الإنسانية التي فتحت، ويجرون سكان القرى المتواجدة على خط الفاصل مع القوات الحكومية، إلى الداخل على أمل استخدامهم كدروع بشرية".
أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الجزء الأكبر من اراضي منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية مازال تحت سيطرة المسلحين، مشيرة إلى أن الإرهابيين يمنعون خروج المدنيين من المنطقة بغية استخدامهم "كدروع بشرية".
وأضافت أن "الإرهابيين يمنعون خروج المدنيين من منطقة إدلب عبر الممرات الإنسانية التي فتحت، ويجرون سكان القرى المتواجدة على خط الفاصل مع القوات الحكومية، إلى الداخل على أمل استخدامهم كدروع بشرية".
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