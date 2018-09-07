الخارجية الروسية: الجزء الأكبر من أراضي منطقة خفض التصعيد في إدلب تحت سيطرة المسلحين

أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الجزء الأكبر من اراضي منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية مازال تحت سيطرة المسلحين، مشيرة إلى أن الإرهابيين يمنعون خروج المدنيين من المنطقة بغية استخدامهم "كدروع بشرية".