روسيا تدعو المجتمع الدولي "للتأثير على الفوضى القانونية" في أوكرانيا

دعت روسيا، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي للتأثير على "الفوضى القانونية" في أوكرانيا، وذلك على خلفية اعتقال الصحفي كيريل فيشينسكي، مدير مكتب وكالة "ريا نوفوستي" أوكرانيا.

موسكو- سبوتنيك. وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "نطالب بالإفراج الفوري عن فيشينسكي، وقبل كل شيء توفير له شروط احتجاز مقبولة".

© Sputnik . Vladimir Trefilov روسيا تطالب أوكرانيا بالإفراج الفوري عن الصحفي فيشينسكي

وتابعت: "ونطالب بتقديم الرعاية الطبية في الوقت المناسب. ندعو المجتمع الدولي للتأثير على الفوضى القانونية السائدة في أوكرانيا".

وكانت عناصر جهاز الأمن الأوكراني قد اقتحمت مكتب وكالة "نوفوستي أوكرانيا" في كييف، يوم 15 مايو/ أيار الماضي، وتم اعتقال مدير موقع وكالة "ريا نوفوستي — أوكرانيا"، كيريل فيشينسكي.

وطالبت وزارة الخارجية الروسية، أكثر من مرة، أوكرانيا بالإفراج الفوري عن رئيس موقع "نوفوستي أوكرانيا"، كيريل فيشينسكي، ورفع كل الاتهامات الوجهة ضده.