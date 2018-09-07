روسيا تدعو المجتمع الدولي "للتأثير على الفوضى القانونية" في أوكرانيا

موسكو- سبوتنيك. وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "نطالب بالإفراج الفوري عن فيشينسكي، وقبل كل شيء توفير له شروط احتجاز مقبولة".
وكانت عناصر جهاز الأمن الأوكراني قد اقتحمت مكتب وكالة "نوفوستي أوكرانيا" في كييف، يوم 15 مايو/ أيار الماضي، وتم اعتقال مدير موقع وكالة "ريا نوفوستي — أوكرانيا"، كيريل فيشينسكي.
وطالبت وزارة الخارجية الروسية، أكثر من مرة، أوكرانيا بالإفراج الفوري عن رئيس موقع "نوفوستي أوكرانيا"، كيريل فيشينسكي، ورفع كل الاتهامات الوجهة ضده.
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