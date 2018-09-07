الخارجية الروسية: المستفيد من قضية سالزبوري وأمسبوري هما بريطانيا والولايات المتحدة

وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، اتهامات رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، لروسيا برفض التعاون في التحقيق بحوادث التسمم ببريطانيا بـ "التضليل الصارخ".

© Sputnik . Nancy Sisil بيرس: المملكة المتحدة تنظر في توسيع العقوبات ضد روسيا في قضية "سالزبوري"

موسكو- سبوتنيك . وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "نحن لم نحصل حتى على ردود رسمية شكلية على الكثير من الطلبات التي أرسلناها. عندما تتحدث تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، عن أن روسيا تلقت اقتراحا بالرد على بعض الأسئلة وتقديم تقرير وما إلى ذلك، وأن روسيا تصرفت بشكل غير بناء، وكذبت وما إلى ذلك، هذا ليس غير صحيح فحسب، بل وتضليل صارخ".

وأفادت زاخاروفا أن المستفيدين الرئيسيين من حوادث التسمم في بريطانيا هما بريطانيا نفسها والولايات المتحدة، وقالت في هذا الصدد: "وبالطبع ، فإن الإمكانيات المباشرة والتطورات الهائلة في هذه القضية موجودة في بريطانيا والولايات المتحدة، وهما إلى حد كبير، المستفيدان الرئيسيان من كل هذا الاستفزاز العالمي".

وأضافت زاخاروفا أن "خطاب رئيسة الوزراء البريطانية في البرلمان البريطاني يوم 5 سبتمبر، حاله حال تصريحاتها السابقة حول موضوع ساليسبري وميسبيري، جاء بنبرة غير مقبولة"