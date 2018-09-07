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10:57 07 سبتمبر/ أيلول 2018
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    الانتخابات الرئاسية الروسية خارج البلاد

    "المركزية الروسية" تتوقع نسبة إقبال منخفضة في الانتخابات المحلية

    © Sputnik . Джастин Гриффитс-Уилльямс
    روسيا
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    صرحت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إيلا بامفيلوفا، اليوم الجمعةـ، بأن اللجنة لا تتوقع إقبالا واسعا في يوم التصويت الواحد 9 أيلول/ سبتمبر، وذلك بسبب انقضاء القليل جداً من الوقت منذ حملة الانتخابات الرئاسية الكبيرة التي جرت في البلاد يوم 18 آذار/مارس.

    المنتدى الدولي السادس الحوار المجتمعي : روسيا والعالم العربي
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    بالصور... موسكو تحتضن منتدى "الحوار المجتمعي: روسيا والعالم العربي"
    موسكو — سبوتنيك. وقالت بامفيلوفا، في ندوة عبر الإنترنت للمراقبين وممثلي وسائل الإعلام: "على الرغم من الوضع المالي والاقتصادي الصعب للغاية حاليا، وقد جرت الانتخابات الرئاسية منذ زمن قصير جداً، كان القليل جدا من الوقت، لذلك لا نتوقع إقبالا واسعا، ولكن على كل حال هناك 46 كيانا اتحاديا وجدت إمكانيات لتنظيم المراقبة بالفيديو.

    ولفتت بامفيلوفا إلى أن أكثر من 65 مليون ناخب روسي، بإمكانهم المشاركة في الانتخابات على مختلف المستويات.

    وقالت بهذا الخصوص: " في المجموع، أدرجت في قوائم الناخبين في الانتخابات في يوم التصويت الواحد أسماء أكثر من 65 مليون ناخب."

    هذا وستجري في روسيا، في يوم التصويت الواحد، في 9 أيلول/سبتمبر الجاري، عمليات الاقتراع لانتخاب المحافظين وعمدة المدن، والمجالس التشريعية المحلية في 80 كياناً فدرالياً روسياً حيث يصل عدد الناخبين المسجلين إلى 65 مليون شخص. وتم تنظيم أكثر من 60 ألف مركز للاقتراع في البلاد، بالإضافة إلى حوالي 1.3 ألف مركز للاقتراع في أماكن الإقامة المؤقتة للناخبين، مثل المستشفيات ومحطات سكك الحديد والمطارات ومراكز الاحتجاز والسفن في عرض البحر.

    ويذكر أن إجمالي عدد الناخبين في روسيا يبلغ أكثر من 108 مليون ناخب، فضلاٍ عن 1.9 مليون ناخب روسي من المقيمين في الدول الأجنبية.

     

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