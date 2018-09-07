بوتين يصل إلى طهران للمشاركة في القمة الثلاثية حول سوريا

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طهران، اليوم الجمعة، لحضور القمة الثلاثية بين روسيا وتركيا وإيران.

طهران- سبوتنيك وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصل إلى طهران للمشاركة في القمة الثلاثية، التي من المتوقع أن تركز مناقشاتها على سوريا.

Press Service of the President of the Russian Federation بوتين وروحاني وأردوغان معا... "القمة الثلاثية" تؤكد شرعية الأسد في سوريا

إلى جانب ذلك، من المتوقع أن يعقد الرئيس الروسي اجتماعات ثنائية منفصلة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الإيراني حسن روحاني، وكذلك مع المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي.

ويجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي، رجب طيب أوردغان، والرئيس الإيراني حسن روحاني، للمرة الثالثة وفق صيغة "أستانا" التي تجمع الدول الضامنة لهذا المسار، وقد عقدت قبلها قمتان في سوتشي في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 وأنقرة في 4 أبريل/ نيسان 2018.

وعلى مستوى وزراء الخارجية، التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في تلك الفترة، مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ووزير الخارجية التركي جاويش أوغلو في أنطاليا، يوم 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 حيث أجرى الوزراء تبادلا معمقا لوجهات النظر حول مجموعة كاملة من قضايا التسوية في سوريا، ودرسوا الاتجاهات الرئيسية في تطور الحالة العسكرية — السياسية في هذا البلد في سياق دحر بؤر الإرهاب الدولي، وأداء مناطق إزالة التصعيد التي تم إنشاؤها في إطار مؤتمر أستانا.